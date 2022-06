IMU: Come Pagare l'Imposta sugli Immobili

Alzi la mano chi ancora ha qualche dubbio sull’IMU. Perché, se tutti avevamo chiaro che l’ICI dovesse essere pagata, con la nuova Imposta sugli Immobili non è così ben chiaro: è dovuta solo per alcune categorie. Il problema è capire quali siano queste categorie. Scopriamolo insieme in questo Libro delle Idee all’IMU, una mini guida pratica per aiutarci a orientarci tra le varie definizioni ed eccezioni previste dalla normativa.