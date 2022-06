Monolocali, bilocali, piccoli open space e mini loft: le abitazioni contemporanee sono ormai sempre più caratterizzate da dimensioni ridotte e ambienti multifunzionali. Ma a volte, si sa, da necessità può nascere virtù – per citare un detto popolare – e anche una casa in formato mignon può diventare un ambiente confortevole e accogliente, capace di regalare intimità. L'importante è scegliere le soluzioni più adatte, in grado di valorizzare i punti di forza e minimizzare le dimensioni ridotte. Lasciamoci allora ispirare dalle proposte dei nostri esperti e scopriamo insieme come trasformare la mancanza di spazio in un vantaggio.