10 Modi per Rivestire le Pareti in Casa (in maniera moderna!)

In questo Libro delle Idee ci occuperemo di come rivestire con stile moderno le pareti della casa. Troppo spesso, infatti, l'unica funzione attribuita alle pareti è quella di elementi portanti, come è naturale, tralasciandone così il potenziale in termini decorativi, che non viene sfruttato appieno. In realtà, si può pensare alle pareti come a tele su cui intervenire in maniera creativa, arricchendole di textures, di materiali differenti, di segni e disegni di ogni genere. Anche la scelta di lasciarle vuote, a quel punto, diventa una scelta consapevole, che tenga conto dell'equilibrio di ogni stanza e di quello della casa in generale, in modo da poter sviluppare un progetto di interni organico ed efficace. Vediamo insieme come fare.