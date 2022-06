Come scegliere i serramenti – I materiali

Scegliere di cambiare i serramenti per la propria casa è una decisione importante che non va presa alla leggera. Questo intervento non si può compiere da un giorno all'altro, ma bensì richiede tempo e soprattutto una minima conoscenza dei materiali e dei relativi vantaggi e svantaggi.

I nostri nuovi infissi ci proteggeranno dal freddo dell’inverno, dalla calura dell’estate, senza dimenticarci anche del cambiamento a livello visivo che i serramenti portano sia in casa, sia all'esterno dell’edificio. Per guidarvi in questa scelta difficile, oggi, abbiamo deciso di fare una piccola rassegna di consigli utili per affrontare questo grande cambiamento.