Da fatiscente villa a casa moderna

Nessuno ci avrebbe scommesso all’inizio, eccetto che per il proprietario e gli architetti naturalmente! Un’antica villa abbandonata, risalente al 1890, sembrava proprio essere destinata a diventare nient’altro che un cumulo di macerie, ma fortunatamente qualcuno ha pensato bene di trasformarla in una fantastica casa in stile moderno!

È in Francia quindi che andiamo oggi per la nostra rubrica Prima & Dopo, per scoprire questa magnifica ristrutturazione firmata dallo studio di architettura Julien Blanchard DPLG. Ci troviamo in una cittadina nei pressi di Montpellier. Una delle principali preoccupazioni del team di architetti è stata quella di mantenere i materiali originali e includerli nel progetto, al fine di valorizzarli.E le immagini, dobbiamo dirlo, parlano davvero sole..