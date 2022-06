Una casa speciale per tutta la famiglia

Gli interni della casa e il giardino appaiono quasi come un tutt’uno. Grazie alle finestre ampie infatti, la casa guadagna luminosità e il giardino un maggiore comfort. Le porte vetrate del soggiorno possono inoltre essere aperte quasi totalmente, proprio come mostrato nell'immagine. Si ha dunque accesso ad una pedana in legno esterna che stabilisce una sorta di ponte tra il salotto e il giardino. Questo spazio è molto confortevole e possiede un’area pranzo e due lettini da sole. Nonostante queste trasparenze la casa vanta una certa privacy, e questo perché i confini della casa sono piuttosto lontani dalla facciata, in più gli alberi alti formano una vera e propria barriera.