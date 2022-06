Da casa abbandonata a loft moderno

La metratura della casa non spicca di certo per generosità, anzi, risulta piuttosto contenuta per i canoni moderni. In più la vecchia suddivisione creava degli ambienti troppo piccoli e soffocati, una ripartizione di altri tempi che poco giovava al risultato finale. Si è così pensato di riprogettare gli interni secondo un concept contemporaneo, e abbattere la maggior parte delle pareti in favore di un unico grande open space.