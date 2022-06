Come organizzare il perfetto ingresso moderno

Le mensole sono la chiave di volta per un ingresso d'effetto. Considerando la loro estrema versatilità e le svariate forme con cui sono presenti sul mercato, sbizzarrirsi seguendo lo stile stabilito per il proprio appartamento, sarà divertente e ultra semplice! Non dimenticatevi nemmeno di un appendiabiti, minimale o decò, in linea con gli altri elementi.