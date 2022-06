8 modi per decorare casa con gli specchi

Usciamo dal canonico pensiero dello specchio come elemento in cui, ovviamente, specchiarsi. Entriamo invece nell'ottica che vede la superficie specchiata come puro elemento decorativo. Sceglietelo ad esempio come piano del tavolino da caffè. Non regalerà solo un effetto di ampiezza alla stanza, ma rifletterà i punti luce irradiando l'area circostante.