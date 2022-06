75 mq lontani dal caos della città

Impossibile non sentirsi subito in paradiso, arrivando in un posto del genere! Lo scenario è quello di un angolo di campagna, con lo spazio necessario per godersi il sole e alberi per ripararsi e sentirsi protetti.

Già dall'esterno riusciamo a percepire la compresenza di passato e presente, per quanto riguarda le tecniche costruttive e le finiture. I muri sono in pietra e le finestre sono protette da brise-soleil in legno composito, integrati da supporti in acciaio.