6 Ispirazioni per un Bagno di Stile a Costi Contenuti

Se possediamo un minimo di manualità, perché non prendere in considerazione l'idea del Fai da Te? Potremmo per esempio prendere spunto da questa proposta di STUDIO ROSSINI e costruire dei pratici scaffali su cui appoggiare salviette e i nostri prodotti per l'igiene e la cura della persona. Molti centri specializzati in materiali per il bricolage offrono il sevizio di taglio di pannelli in legno o compensato. Oppure, se non abbiamo molta fiducia nelle nostre abilità manuali, potremmo chiedere l'aiuto di un esperto falegname: non sempre i prodotti realizzati artigianalmente sono i più costosi.