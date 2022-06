10 tavoli antichi per infinite combinazioni

Se mai ci sarà capitato di avere tra le mani una vecchia foto dei nostri nonni a scuola di sicuro la nostra attenzione sarà stata catturata dal banco: di legno, con la caratteristica anta ribaltabile e dall'aspetto vissuto, così affascinante nella sua estrema semplicità! Se oggi abbiamo la fortuna di riuscire a recuperare uno di questi banchi in qualche mercatino o, addirittura, in qualche cantina, potremo essere certi di avere trovato un piccolo tesoro: una volta ristrutturati adeguatamente, infatti, i banchi di scuola possono diventare dei tavoli antichi di gran pregio, perfetti per essere utilizzati come scrivanie in una cameretta o in uno studio arredati in stile vintage oppure, perché no, come pratici mobili vetrina in un soggiorno di gusto eclettico, come vediamo in questo esempio.

