26 Esempi di Ingressi e Corridoi: Progetti e Nuove Idee

L’ingresso è sempre la prima cosa che gli ospiti vedono quando entrano nella vostra casa: un buon motivo per dare priorità a questo spazio. Molti decidono di rimodernare il loro ingresso con nuovi colori e decorazioni raffinate, questa è un'ottima idea, ma in che modo? Altri invece sono alla ricerca di un nuovo lampadario o di un tavolo per il corridoio per cambiare il look della prima stanza della casa, ma cose ci vorrebbe esattamente?

Che il vostro ingresso sia un corridoio stretto o praticamente una stanza a sé stante, oggi cercheremo di ispirarvi al meglio con 25 esempi davvero magistrali.