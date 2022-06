homify 360°: una villa sul mare a Sabaudia

All'interno la villa si presenta elegante con arredi molto chiari per continuare la tendenza della sua parte esterna. I materiali sono stati utilizzati in maniera omogenea in modo da creare un rapporto di continuità tra dentro e fuori: i pavimenti interni ed esterni sono stati realizzati in travertino acidato; questo particolare materiale ha la caratteristica di trasmettere una gradevole sensazione tattile mentre si cammina a piedi nudi, oltre che assomigliare per colore alla sabbia della spiaggia poco distante dall'abitazione. Come detto nell'immagine precedente, l'abitazione presenta tutti i muri esterni e le pareti interne intonacati in bianco.