Un monolocale perfetto per una coppia

Comprare la prima casa è un passo decisamente importante. Non soltanto perché si tratta di un grosso investimento, ma anche perché è un trampolino di lancio verso una nuova fase della vita, segna il passaggio definitivo all'età adulta, nuove responsabilità, nuove scelte, autonomia totale. Non sempre è possibile concedersi molto spazio, a volte, per esigenze economiche o per altri motivi, ci si deve orientare su un piccolo appartamento, come nel caso di questa giovane coppia. In casi del genere è essenziale sfruttare gli spazi nel migliore dei modi e riuscire a creare un'identità forte utilizzando pochi elementi. Vediamo come hanno fatto i decoratori d'interni dello studio HONGYE.