Progetto di riqualificazione: da oleificio a birreria

Oggi vi portiamo in un ambiente rustico e ricco di storia. In questo progetto è stata cambiata la destinazione d’uso di un vecchio locale, dedicato alla produzione dell’olio nella campagna ligure. La trasformazione è avvenuta per il frantoio. Questo luogo, nello specifico, era il cuore della produzione dell’oleificio. Qui, avveniva il processo di molitura ed estrazione dell’olio tramite la pressa azionata dal moto circolare degli animali. Oggi, invece, siamo davanti ad un locale birrificio dall'aspetto unico.

Date queste premesse, si può capire benissimo come il lavoro dell’architetto spesso si faccia con l’attenzione dell'archeologo, pronto a scoprire un passato altrimenti destinato a scomparire. Invece di progettare da zero, si cerca di valorizzare, riportare alla luce e capire il potenziale di strutture vecchie e locali antichi. Il risultato di questo progetto in particolare lo potete giudicare da voi. Il lavoro è stato condotto dall’Arch. Manrico Mazzoli in collaborazione con il collega Nicola Spinetto.