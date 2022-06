Un Appartamento Moderno con Molte Idee da Copiare

Quando parlavamo di essenzialità, ci riferivamo a questo: un ambiente pulito, senza elementi superflui, ma che parla attraverso le luci e i materiali. Le pareti sono bianche, ma la texture dei mattoni conferisce carattere. Le luci sono state accuratamente studiate, non soltanto c'è un'abbondante luce naturale, ma le luci artificiali sono state posizionate in modo originale, per valorizzare al meglio questo spazio.