Trasformazione di Una Vecchia Casa Degli Anni '50 in Una Villa Moderna e Funzionale

Basta girare l’angolo ed eccoci nel soggiorno moderno. Per il salotto, sono stati utilizzati dei colori dalle tonalità chiare e calme, come il grigio della resina di cemento spatolato dei rivestimenti, il color panna del divano e il beige/marrone del tappeto. Il camino, in veste moderna, è il vero centro di questa stanza che ha un look elegante e senza tempo.