Arredamento per interni: un appartamento a Roma

Oggi ci rechiamo a Roma per vedere da vicino un appartamento ristrutturato che si caratterizza per i suoi ambienti luminosi e per i suoi interni semplici, ma pieni di stile. I progettisti sono riusciti a ricavare su una superficie di 90 mq un’abitazione confortevole, che adopera un linguaggio d'interior design moderno e che lascia spazio ad alcune note innovative per delle scelte che tra non molto vi mostreremo. L’impianto originario della casa è stato scardinato per far posto all’area living, alla cucina, alle due camere da letto con i due bagni e allo studio.