15 Sensazionali Pareti in Pietra per la Casa

La pietra è uno dei classici tra i materiali di costruzione il cui uso viene riletto in particolare come elemento di decorazione, capace di portare un tono rustico negli ambienti della casa. Le pareti di pietra a vista, come vedremo, si prestano a molteplici usi negli ambienti più diversi della casa, dalla cucina al soggiorno. La naturalità e la ricchezza di sfumature, geometrie, colori, sono un valore aggiunto che arricchisce le pareti, rendendo lo spazio interessante e mai banale, con la loro eleganza ruvida. Abbiamo raccolto in questo Libro delle Idee 15 esempi di design per interni che ne esplorano le potenzialità. Vediamoli insieme.