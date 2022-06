7 Suggerimenti Fondamentali per Pulire Casa

Organizzare in modo efficiente le proprie cose è un modo per evitare tanta fatica. Avere spazi definiti per abiti e oggetti, facilmente accessibili e tenuti in ordine vi risparmierà la fatica di doverli spostare quando dovrete pulire. Se anche si tratta di un'attività tediosa, meglio doverla fare una volta sola che ripeterla in continuazione. E ricordate che non è necessario conservare sempre tutto. Come in questo caso, liberarsi del superfluo è un bene.