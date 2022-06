La costruzione di una passerella di classe in un giardino trascurato

Oggi vi presenteremo un progetto di un esterno, in particolare uno step by step che ha portato alla realizzazione di un’elegante passerella in legno. Lo scopo principale di questo progetto francese, era quello di realizzare un passaggio regolare e comodo dal portico della casa fino alla piscina, garantendo anche lo spazio sufficiente per un patio. Gli autori di questo progetto sono gli esperti di Etienne Bois, un’impresa francese di artigiani specializzati nella lavorazione del legno.

Ma torniamo al progetto. La zona d’interesse si estende dalla casa alla piscina, ed è caratterizzata da una superficie irregolare e dalle differenti altezze. Questo è il motivo per cui nell’immagine del prima il giardino ci appare tanto disordinato e poco pratico. La soluzione era di semplice intuizione eppure di difficile realizzazione: bisognava rendere il passaggio più pratico e vivibile! Come? Creando una grande struttura di legno di cinquanta metri quadrati che vanno dalla piscina all’ingresso della casa. Naturalmente il giardino sottostante non sarà più visibile, ma l’intero spazio è ora decisamente migliorato, sia dal punto di vista estetico che funzionale. Ora si che questo spazio può essere utilizzato per feste in piscina e serate con gli amici! Il risultato è infatti una terrazza alla moda ed elegante che conduce alla splendida piscina.