Il tavolo da pranzo: come scegliere quello più adatto?

La soluzione per noi: il tavolo a scomparsa.

Sono diverse le idee che potremmo adottare se in cucina o in soggiorno lo spazio per un tavolo proprio non c'è: per esempio, potremmo scegliere un mobile con ante a ribalta o pieghevoli, perfetto da utilizzare anche come consolle quando è chiuso. Oppure, potremmo optare per un pratico piano scorrevole, inserito nel bancone della cucina, da aprire all'occorrenza per ottenere un comodo tavolo da pranzo per quattro persone, come vediamo in questa proposta Arch. LAURA LUCENTE. Il consiglio è di rivolgerci a un esperto di progettazione cucine per definire insieme le dimensioni più adatte per casa nostra.