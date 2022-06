Il design sostenibile di Kera Ecodesign

Amiamo da sempre il design sostenibile e facciamo il possibile per supportarlo. Proprio per questa ragione, oggi, vi parleremo di Kera Ecodesign, un progetto nato grazie alla passione dell’Arch. Laura Cera per il recupero dei materiali naturali. Queste idee di design nascono da tronchi, rami, foglie e cortecce che diventano lampade, complementi d’arredo e decorazioni per la casa. Una nuova vita che continua ad essere ecologica vista la scelta d'includere in questi oggetti solo tecnologie a risparmio energetico, come le lampade a LED. Di seguito qualche esempio.