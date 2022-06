Arredare un loft con originalità: 8 idee da copiare

Ex fabbrica, magazzino in disuso o vecchio locale commerciale: sono solo alcune delle tipologie di loft solitamente disponibili. L'elemento che generalmente li accomuna è l'altezza dei soffitti, che spesso supera i 5 metri: una caratteristica che permette di realizzare uno o più soppalchi, da utilizzare come stanza in più o semplicemente come angolo studio o zona relax, come vediamo in questa proposta dello Studio PAOLO FRELLO&PARTERS. A seconda delle nostre esigenze o del nostro gusto personale, potremmo studiare insieme all'architetto il tipo di soppalco più adatto per noi: per esempio potremmo scegliere tra una struttura in legno piuttosto che in acciaio, ferro battuto o muratura.