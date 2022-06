Una casa economica ma creativa in soli 62 m²!

La casa che vogliamo mostrarvi è una di quelle che richiamano molta attenzione per via del progetto, decisamente particolare. Se si trovasse nel quartiere dove vivi, sarebbe la casa che ammireresti di più, anche con un pizzico d’invidia. Si tratta di una casa situata in una zona residenziale e l’edificio in sé sembra essere in movimento, con un forte impegno per l'innovazione nei materiali e nelle forme. Il progetto è opera dello studio di architettura Architekt Lemanski.