Una Casa Semplice Che Non Si Fa Mancare Nulla

Coloro che scelgono di affittare un appartamento per trascorrere il periodo estivo sono in crescente aumento, a dispetto di quelli che invece prenotano una camera in hotel in diminuzione, e si tratta per lo più di famiglie che viaggiano con bambini. Decidere di trascorrere una vacanza in un appartamento offre molteplici vantaggi, tra i quali il prezzo, i servizi e il tempo per conoscere la vita quotidiana della gente del posto.

In questo libro di idee vi mostreremo una casa progettata e destinata ai turisti. Si trova in provincia di Logroño ed ha un'atmosfera davvero confortevole e accogliente. E' un ottimo luogo per gli amanti della cultura in generale, praticare sport o avventurarsi sui sentieri di montagna… Inoltre, il suo ambiente tranquillo rende questo posto il luogo ideale per rilassarsi. Ma adesso visioniamo il protagonista del libro delle idee di oggi, l’appartamento