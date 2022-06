Un progetto di home staging fatto col cuore

E infatti, date un occhio al dopo! E’ bastata una mano di bianco alle pareti per trasformare lo spazio. Ora il corridoio appare più ampio e luminoso, moderno e vivibile. Il pavimento in marmo? Non è più un problema! Ora appare come un elemento di decoro, proprio come i vasi e i rami fioriti che con la loro delicatezza ingentiliscono l’ambiente.