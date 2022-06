L'arredamento per il bagno: 5 esempi per cambiare look

Voglia di una piccola rivoluzione? Il bagno in resina cementizia è sicuramente una buona soluzione per cambiare. Questo materiale offre una superficie solida e duratura nel tempo, senza però rinunciare ad una estetica pulita ed elegante. I due lavabi in ceramica bianca hanno una forma quadrata, ma con gli angoli smussati, mentre il porta asciugamani lascia la sua solita posizione per collocarsi in alto a sinistra. Un altro elemento che potrebbe fare la differenza per la vostra ristrutturazione: in questo bagno è stato realizzato un controsoffitto che accoglie l'illuminazione a LED incassata.