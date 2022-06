Una casa prefabbricata mai vista finora!

Quando pensiamo ad una casa nel bosco, la immaginiamo come una casetta rustica con il tetto in tronchi di quercia. Bene, vi proponiamo una casa nel bosco diversa da quelle che avete sempre visto nei libri di favole, costringendovi ad aggiornare il vostro repertorio in merito, grazie a professionisti come Thule Blockhaus GmbH.

Questa casa iper-moderna e compatta, intitolata Kubu, è affascinante fuori e dentro. Le case cubo seducono per via della semplicità minimalista, e anche in questo caso, si parla di un’abitazione in stile loft, con un alto soffitto, semplice, elegante, spaziosa. Una costruzione che s’integra nel paesaggio aggiungendo un tocco contemporaneo di architettura moderna.