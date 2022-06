Una casa dallo spirito fresco ma elegante!

Durante la progettazione di spazi, gli esperti creano ambienti sulla base degli studi a monte e dell’esperienza.

La casa che oggi vi vogliamo mostrare è uno stimolo per i sensi, con una ricchezza di colori e texture; allegra ma molto elegante, è stata costruita in modo equilibrato e va oltre la semplice vita quotidiana. Il progetto mira ad arredare e decorare questa dimora, situata nell’Algarve, in maniera tale da renderla estremamente pratica e accessibile, ma allo stesso tempo dando quel tocco in più… tocco che trasforma l'ordinario in straordinario!

Venite con noi per lasciarvi sedurre da decorazioni semplici quanto sofisticate.