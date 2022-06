Cucine con isola : 4 idee da copiare

Per valorizzare una zona tanto importante della casa come la cucina, cosa c'è di meglio che appendere un bel lampadario proprio sopra l'isola? Il suo utilizzo costante come spazio di lavoro ne determina infatti la necessità di essere sempre ben illuminata. Provvedendo al giusto lampadario avremmo così non solo trovato un modo per risolvere un problema eminentemente pratico, ma avremmo anche aggiunto una raffinata nota di stile.