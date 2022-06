Come organizzare la perfetta veranda moderna

Concepiamo la nostra veranda come un ponte tra lo spazio interno e quello esterno. Via libera quindi a porte e vetrate scorrevoli, che permettano di aprire e modificare l'ambiente a seconda delle esigenze e della stagione: completamente chiuse in autunno e inverno, per dare vita a comodo un locale aggiuntivo – come vediamo in questo esempio proposto da LE VERANDE – e invisibili durante la stagione calda, per godere del sole e dei benefici della vita all'aria aperta. Il consiglio è di rivolgerci ad un'azienda specializzata in coperture per terrazzi e cortili, dove gli esperti sapranno di certo suggerirci la soluzione più adatta per noi.