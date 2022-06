Una casa che usa solo 3 colori

Oggi vi presentiamo un progetto dal carattere molto raffinato, in grado di sedurre anche i più scettici in fatto di minimalismo e total white. Prepariamoci, dunque, a viaggiare verso la nostra meravigliosa Campania, per la precisione nel centro storico di Vico Equense, nel napoletano, per scoprire l’interessante progetto dell’architetto Marcella Pane. L’appartamento vanta una superficie di 77m², e ha subito un intervento di riqualificazione e ridistribuzione degli spazi abitativi, con una particolare attenzione all’adeguamento degli impianti termo acustici. Oltre ad una assetto pratico e razionale, l’appartamento si distingue per lo stile d’arredo adottato: un total white rivisitato a colori! Il bianco, infatti, è molto spesso affiancato da elementi nei toni del blu, per un effetto semplicemente delizioso!