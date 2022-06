Un appartamento, due vite

L'immobile in questione è un appartamento con vista su due strade parallele. La sua geometria ha permesso a ciascun monolocale di essere posto ad una estremità, con illuminazione naturale e punti di vista fruibili da entrambi. Entrambi gli spazi per uso indipendente includono il proprio bagno, in modo che chiuse le grandi porte scorrevoli, ogni inquilino si può ritirare nella privacy del proprio piccolo mondo.