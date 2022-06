Da Tetto Abbandonato a Terrazza con Veranda Eccezionale

E se si tratta di un luogo per la convivialità, la cucina non può mancare. Ne abbiamo una spaziosa con angolo cottura ben in vista per non perdersi la preparazione del cibo. In questo caso si è scelto il colore beige, in armonia con i mobili in legno. Il bancone è perfetto per una cucina incentrata sull' idea di riunire le persone; c’è anche la griglia e il forno a legna: in questa cucina non manca proprio niente!

In alto vediamo come le pentole e i bollitori decorano l'ambiente. L'estetica è chiaramente un aspetto primario del progetto, e risaltano ovunque il calore e la comodità che questo posto riesce ad offrire.