Prima e dopo: la ristrutturazione di una casa a Milano

Ristrutturare una casa significa riuscire a sfruttarne al meglio il potenziale nascosto, esattamente ciò che è successo a questa villa in zona San Siro a Milano. Prima del progetto di ristrutturazione e di restyling, la residenza aveva un arredamento e un aspetto generale tipico delle abitazioni di oltre 20 anni fa, quindi ormai vecchio e fuori moda. Come se non bastasse, nel corso del tempo, la villa era divenuta una sorta di magazzino per attrezzi e altro materiale in disuso. Nonostante ciò, la committenza, una coppia di professionisti, è riuscita a vedere oltre e con l'aiuto di un professionista ha ridato nuova vita alla residenza.

L’immobile si presentava con pavimenti, materiali e rivestimenti tipici delle abitazioni dei primi anni Ottanta. Il progetto, ad opera dell’Arch. Davide Mori, ha così portato a termine una ristrutturazione completa di tutti i vari ambienti.