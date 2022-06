Una ventata d'aria fresca in una villa anni '80

Ormai da diverso tempo c'è una figura che opera nell'ambito dell'arredamento di interni, una figura diversa dall'architetto o dall'interior designer: l'home stager. Questo professionista si occupa di ridare il soffio vitale ad ambienti trascurati, non interviene a livello strutturale, non fa lavori radicali, ma ha come obiettivo quello di ottenere il meglio da un ambiente, con il minor investimento possibile, modificando gli arredi, i colori delle pareti o magari aggiungendo piccoli dettagli che fanno la differenza. Molte persone si rivolgono all'home stager non soltanto per veder rinascere casa propria, ma anche in caso di investimenti, quando ad esempio decidono di mettere un immobile in affitto. L'home stager senza dubbio saprà valorizzare al massimo lo spazio facendovi ottenere il miglior investimento possibile. Andiamo a vedere com'è cambiata questa casa degli anni Ottanta!