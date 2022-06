Pareti in casa: 7 fantastiche idee per rivestirle

In ognuna delle nostre stanze non c’è un elemento costruttivo più importante delle pareti: esse delimitano lo spazio e proprio da lì dobbiamo partire per definire lo stile che vogliamo. E le pareti della tua casa come sono? Sei in sintonia con il loro aspetto?

E’ possibile che hai appeso dei quadri, o delle foto, e questo già ti fa sentire meglio. Infatti anche le pareti nude nello stile più minimalista devono essere caratterizzate con qualche dettaglio che le rende speciali. Può essere semplicemente il colore, o un materiale di rivestimento tipo vinile, metallo, legno o carta ma anche un mix di tutti questi, purché non esageriamo! In generale l’ importante è prestare attenzione alle superfici che delimitano i nostri ambienti, in modo che non siano mai noiose. In questo libro delle idee andiamo a vedere alcuni esempi per stimolare la nostra creatività in fatto di decorazione, sempre grazie ai suggerimenti di homify.