Top 5 della Settimana – Soggiorni, Verande e Cabine armadio

Eccoci con l’appuntamento solito per dare uno sguardo ravvicinato agli articoli più letti di questi ultimi 7 giorni. Questa settimana avete preferito tantissime idee per il soggiorno e più generalmente per aggiungere alla casa almeno uno spazio in più . Nessuna sorpresa invece per un articolo sulla trasformazione di una mansarda! Se avete perso qualche articolo e siete curiosi di vedere il meglio del meglio di homify, continuate a leggere!