Da tetto abbandonato a fantastica terrazza

Uno spettacolo!! Non vi sono altre parole che possano descrivere il cambiamento che ha coinvolto questo spazio… una terrazza incantevole, ricca di dettagli e fantastiche idee. Lo spazio è stato diviso in tre zone ben diverse tra loro: la prima è all’aria aperta, è perfetta per il relax e oltre ad un’area pranzo ingloba anche un’area aperta protetta da una recinzione in legno; la seconda è chiusa e coperta, e accoglie un’area di intrattenimento, la sala da pranzo, la cucina e una vasca idromassaggio; l’ultima, infine, è una seconda area esterna che accoglie una bellissima piscina.