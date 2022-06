Piccola abitazione, grande amore

Il soggiorno si presenta come se fosse una gradinata dove ogni parte ha la sua funzione: il primo livello per luce e musica, il secondo per la cena ed un buon vino, il terzo per conversare allegramente o rilassarsi leggendo. Il gradino si trasforma in mensola se posizioniamo degli oggetti, e ritorna tale quando saliamo per accedere all'inusuale soggiorno. La disposizione sfrutta il soffitto alto e trasforma l'appartamento in un sinonimo della parola confortevole.