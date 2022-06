8 Pareti Creative da Copiare!

Decorando le pareti di ambienti piccoli spesso si tende ad utilizzare toni neutri, con il risultato che la stanza risulta anonima, non particolarmente curata. A volte vale la pena osare, nel modo giusto, ovviamente, per dare quel tocco in più! In questo caso le righe bianche e nere, non essendo un colore unico, non risultano opprimenti e, completate dai vari oggetti alle pareti, danno vita a qualcosa di davvero originale e piacevole!