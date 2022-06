Una Casetta Vicino al Mare Costruita con Amore

Chi non ha mai sognato di andarsene in vacanza in un posticino come questo? Oggi vi presentiamo una casa vicino al mare, curata in ogni minimo dettaglio, piena di carattere e di angoli speciali! Il luogo ideale per rilassarsi e dimenticare lo stress della quotidianità, fare una pausa da tutto e ricaricare le batterie! Gli interior designer dello studio Ad Hoc Concept hanno saputo giocare con il colore e con i contrasti, inserire elementi della tradizione, che rendessero gli spazi familiari e accoglienti, accanto ad elementi innovativi e originali. Andiamo a vedere!