Gli armadi componibili si adattano a voi

Gli armadi componibili per la zona notte devono di solito essere molto grandi e capienti, in alcune abitazioni, dove non c'è molto spazio, i mobili per la camera da letto possono addirittura essere gli unici contenitori della casa, dove è possibile riporre le proprie cose. Per questo agli armadi vengono richieste alte prestazioni. Questo modello di chiama Step è di Maronese e anche lui può essere composto e arricchito in diversi modi. Un mobile con tanti ripiani e zone per appendere gli abiti che può avere anche ante a specchio, oppure essere diviso in due per creare nel centro una zona con delle mensole o una cassettiera.