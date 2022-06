9 scale belle e originali che vorrete in casa vostra!

Questa scala sembra essere il naturale prolungamento del soppalco in ferro che domina questo spazio. L'ambiente è in pieno stile industrial, con un interessante mix di materiali: legno chiaro a terra, ferro per il soppalco e mattoni a vista alla parete. La scala in ferro e legno, che crea un leggero movimento distaccandosi dall'andamento rettilineo, è semplicemente perfetta.