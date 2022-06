Poltrone reclinabili design: il connubio perfetto tra comfort e stile

Inutile negarlo: non c’è nulla di meglio di una zona living completa di poltrone reclinabili e chaice longue, per un connubio ideale tra funzionalità e comfort. Sempre più spesso il design le ha rivisitate e rese creative quel tanto che basta a non perdere in comodità e ad acquisire in stile. Nella wishlist di mobili e complementi con cui arredare il proprio soggiorno, non potrà quindi mancare una poltrona rigorosamente reclinabile, adatta ai momenti di profondo relax domestico. In pelle o tessuto, a meccanica manuale o elettrica, per muovere contemporaneamente o a piacimento poggiapiedi e schienale, ma tutte ergonomiche e in diverse declinazioni, eccole protagoniste degli ambienti più disparati, in contesto residenziale, dagli appartamenti super smart agli ampi loft o case moderne, e in contesto contract e professionale, in uffici e studi dal carattere confortevole e contemporaneo.

Iniziamo il nostro tour per scoprire come scegliere e abbinare le giuste poltrone reclinabili a seconda dello spazio a disposizione, curiosando tra i progetti più interessanti dall’Italia e dall’estero.