Una fantastica casa in pietra

Oggi vi presentiamo un delizioso progetto denominato Casa del Popolo e curato dall’interior designer Marina Linhares, in cui la scelta dei materiali e i dettagli sono il fiore all'occhiello. Il progetto affronta concetti come l'integrazione, la convivialità e la funzionalità. La Casa del Popolo dispone di una superficie di 70 m² e un giardino con 95 m², un vero spettacolo con il quale ammaliare gli ospiti prima ancora che entrino in casa.

Il punto di partenza per Marina Linhares era una casa icona della semplicità e che sia strutturata in modo da valorizzare il luogo in cui si trova. In accordo con l'architetto, le zone giorno promuovono il piacere della convivialità, le lunghe conversazioni e il tempo da trascorrere insieme ad amici e familiari. Per questo si è dato vita ad un grande open space, con tanto di stufa a legna, e un gazebo immerso nel verde. L'attenzione è stata posta sulle reali esigenze del cliente, alla ricerca di uno stile accogliente, originale, e genuino.