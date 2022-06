Una cucina esterna in giardino unica nel suo genere

Diamo uno sguardo alla planimetria dell’intervento. L’area presa in esame misura 32 mq totali, ma solo una parte è stata presa in considerazione per lo sviluppo della zona outdoor. In questo modo, si è lasciato spazio ad una grande fetta di giardino, verde e ben curato. La zona d’interesse è stata stabilita in base a diverse variabili, come i muri di contenimento già esistenti, il suo orientamento rispetto l’abitazione e la nuova pavimentazione. I lavori sono durati ben 30 giorni, mentre il costo complessivo dell’intervento ammonta a 20.000,00 €. La destinazione d’uso principale è quella riguardante una zona atta ai pranzi e alle cene in famiglia e con gli amici.