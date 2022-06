7 piccoli giardini alla portata di tutti

Quando si parla di giardini spesso tendiamo a pensare a grandi spazi per coloro che hanno a disposizione un terreno enorme, tanta vegetazione, e magari una bella piscina. Ma il fatto è che ci sono giardini e giardini. E ci sono infiniti modi per rendere le cose più piccole come le più belle.

Proprio questo è ciò che vogliamo mostrarti nel nostro libro delle idee: come possiamo creare bellissimi giardini in uno spazio di 2 metri quadri, realizzando un angolino idilliaco, in grado di deliziare tutti coloro che lo contemplano.

Ci affascina il modo in cui si possono reinventare le cose, gli accorgimenti attraverso i quali possiamo introdurre giardini all'interno della nostra casa (chi ha detto che devono stare solo fuori?). Siamo in grado di trovare un sacco di soluzioni, e qui ne abbiamo selezionate 7 proprio per te!